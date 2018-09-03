صلاح يُنافس رونالدو.. تعرف على المرشحين لجوائز TheBest

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القائمة النهائية لأسماء المرشحين للحصول على جوائز TheBest في عام 2018.

ويُنافس على جائزة TheBest لأفضل لاعب في العالم 2018، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، ونجم الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.

وضمت قائمة TheBest لأفضل حراس المرمى، كلاً من؛ البلجيكي تيبو كورتوا، نجم تشيلسي المنتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد، الدنماركي كاسبر شمايكل، نجم ليستر سيتي، والفرنسي هوجو لوريس، قائد نادي توتنهام.

وجاء في قائمة TheBest لأفضل مدرب في العالم هذا العام، كل من؛ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ومواطنه دييديه ديشامب، مدرب الديوك، وزلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هوية الفائزين بجوائز TheBest خلال حفل سيقام في 24 سبتمبر المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.