صورة مخيفة.. هكذا يبدو إعصار فلورنس من الفضاء!

المواطن - متابعة

التقطت محطة الفضاء الدولية أمس الأربعاء صورة مذهلة تبين إعصار فلورنس الذي اكتسب قوة ليتحول إلى عاصفة من الدرجة الرابعة.

وأكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في وقت سابق أن إعصار فلورنس كما هو متوقع، سيبقى إعصارًا كبيرًا وخطيرًا للغاية قبل بلوغه الساحل الأطلسي للولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

كما حذر من احتمال ظهور الأمواج الهائلة الخطيرة على ساحل ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، وكذلك الفيضانات التي قد تتسبب فيها.

وتشكل إعصار فلورنس أمس الأول الثلاثاء في المحيط الأطلسي على بعد 600 كيلومتر جنوب وجنوب غرب جزر برمودا، وتبلغ سرعة الرياح فيه 215 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت سلطات ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة عملية إجلاء نحو مليون شخص من المناطق الساحلية، كما تم إعلان حالة الطوارئ في ولايتي فيرجينيا وماريلند ومقاطعة كولومبيا بسبب إعصار فلورنس المدمر.

ترامب يحذر من إعصار فلورنس

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعصار فلورنس المقترب من الساحل الأمريكي سيكون أحد الأعاصير الأقوى منذ عقود متعهدًا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتقليل الخسائر.

وقال ترامب في الجلسة المكرسة للتحضير الخاص لـ إعصار فلورنس “لقد استعددنا للإعصار مثلما لم يعمله أي أحد في التاريخ… ولا ندخر المال”.

وتابع أن إعصار فلورنس وفق التوقعات سيصبح أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة منذ العقود الأخيرة، داعيًا سكان المناطق التي تدخل منطقة حالة الطوارئ للإجلاء من منازلهم وإتباع تعليمات السلطات المحلية.

إعصار فلورنس هو الأشد الذي يهدد الأراضي الأميركية هذا العام والأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا منذ عام 1989 عندما اجتاح الإعصار هوجو منطقة تشارلستون في ساوث كارولاينا.