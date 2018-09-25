صورة نادرة لغيوم قطبية زرقاء

المواطن - متابعة

نجحت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” في التقاط صور فريدة بالغة الدقة لغيوم زرقاء في سماء المنطقة القطبية الشمالية.

وجاء التقاط هذه الغيوم النادرة، التي تتشكل بواسطة بلورات ثلجية متفاعلة مع بقايا حطام نيازك، بواسطة بالون أطلقته ناسا بهدف عبور المنطقة القطبية الشمالية.

وتعرف هذه الغيوم الزرقاء المشحونة كهربائيا باسم “الغيوم المتلألئة ليلًا” أو “الغيوم البراقة”، وهي غيوم تشبه غيوم السمحاق، وتكون في العادة ذات لون فضي أو وردي وفي أحيان أخرى تكون برتقالية تميل إلى اللون الأحمر.

كذلك يطلق العلماء عليها اسم سحب الميزوسفير القطبية.

ولا تظهر هذه الغيوم إلا نادرًا ولفترات زمنية قصيرة في المناطق القطبية بعد مغيب الشمس في فصل الصيف، حيث تتشكل قطع الجليد حول بقايا النيازك والغبار الكوني في طبقات الجو العليا.