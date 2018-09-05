صورة نادرة للملك سلمان أثناء زيارة رسمية إلى مصر عام 1951

المواطن - الرياض

نشرت سفارة المملكة لدى مصر صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو في الـ16 من عمره، أثناء زيارة رسمية إلى مصر في عام 1951م.

وعلق حساب سفارة المملكة لدى مصر بموقع “تويتر” على الصورة بقوله: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارة رسمية إلى مصر حينما كان أميرًا عام 1951م”.

ويرتبط خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمصر بعلاقة خاصة، ففي 30 أكتوبر من عام 1956، أصدرت المملكة بيانًا بإعلان التعبئة العامة، الذي على أثره وصلت إلى مصر للخدمة في جيشها مجموعة من الأمراء السعوديين، ضمت كلاً من الأمير فهد بن عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميرًا، والأمير عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن عبد العزيز، وآخرين، وسُميت هذه المجموعة بفرقة “المجاهدين السعوديين للدفاع عن الوطن العربي”، كما قام العديد من أفراد الشعب السعودي بالتطوع في هذه الفرقة من أجل مجابهة العدوان الثلاثي حينها.