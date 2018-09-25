صور.. الفيصل يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن الملك

صور.. الفيصل يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن الملك

2018/09/25
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ تشرَّف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة المشرّفة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد.

وشارك أمير منطقة مكة المكرّمة في غسل الكعبة المشرّفة عددٌ من الأمراء، والمسؤولين، وعددٌ من الوزراء، والعلماء، وسدنة بيت الله الحرام، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.


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