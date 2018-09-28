صور.. الكويت تتزين استعدادًا لاستقبال ولي العهد

المواطن - الرياض

تزينت شوارع الكويت بأعلام المملكة استعدادًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة يوم غد السبت.

من المقرر أن يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زيارة رسمية إلى الكويت غدًا، يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان مجلس الوزراء الكويتي رحّب في وقت سابق بالزيارة المرتقبة.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد الماضي: إن الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات.