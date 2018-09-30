صور تعكس لقاء المحبة بين أمير الكويت وولي العهد في قصر بيان

صور تعكس لقاء المحبة بين أمير الكويت وولي العهد في قصر بيان

2018/09/30
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير : بندر الجلعود - الكويت

أظهرت صور الاستقبال الأخوي من جانب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الكويت مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية.

وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت وعدد من المسؤولين؛ العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ستبحث الزيارة المزيد من التنسيق حول أسعار النفط لدعم استقرار السوق.


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