صور صادمة.. حروق تشوه الطالبة ريتاج !

المواطن- فهدالقحطاني - الواديين

ناشد ولي أمر الطالبة ريتاج، التي تدرس بالصف السادس ابتدائي بإحدى مدارس الواديين الابتدائية للبنات غرب محافظة أحد رفيدة، إدارة التعليم بعسير في التحقيق مع إدارة المدرسة بخصوص تعرُّض ابنته لحروق بكفها وساعدها الأيمن؛ نتيجة تكليف ابنته بسكب القهوة وتقديمها لأمهات الطالبات المستجدات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي وعدم تقديم الإسعافات الأولية لها أثناء الإصابة.

وأصيبت الطالبة بتشوهات في كفها وساعدها الأيمن، وحسب التقرير الطبي فإن مدة العلاج من آثار هذه الحروق تتطلب شهراً تقريباً.

وطالب والد الطالبة بالتحقيق مع إدارة المدرسة لمخالفتهم نظام التعليم والإهمال في تقديم الإسعافات الأولية لابنته، ومحاسبتهم في إجبارها على تقديم القهوة، رغم صغر سنها.