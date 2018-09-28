صور.. عروض فنية وترفيهية في احتفال أحد رفيدة باليوم الوطني 88

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

نظمت بلدية أحد رفيدة مساء الأربعاء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 88 برعاية محافظ أحد رفيدة سعيد بن دلبوح وذلك بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري وبحديقة الحزم المجاورة للبلدية.

وتم عمل مسابقات وأناشيد للأطفال بمسرح الحديقة بعد العصر واستمرت حتى صلاة المغرب ومن ثم تم الانتقال إلى الخيمة التراثية بساحة المركز الحضاري حيث تم عرض بعض الأدوات التراثية المستخدمة في الزمن الماضي والتعريف بما كان علية آباؤنا وأجدادنا في قديم الزمان.

بعد ذلك بدأت فعاليات اليوم الوطني بالمركز الحضاري وبحضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة ومن خارجها وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم وبعد ذلك وقفة وفاء ثم مسيرة النشاط الطلابي بعدها كلمة راعي الحفل وقصيدة ألقاها الشاعر أحمد آل فهير ثم قصيدة أخرى من الشاعر علي آل سرحان لتكريم المشاركين من الإدارات الحكومية وأسر الشهداء ثم عروض الخيالة ومشاركة جمعية آباء لرعاية الأيتام وأوبريت بعنوان “ثماني وثمانون”.

وفي الأخير تم إطلاق عروض الألعاب النارية وتقديم مأدبة عشاء بهذه المناسبة التي شكلت طابعاً من الفرح والسعادة بقلوب الحضور واحتفالهم باليوم الوطني 88 المتميز لهذا العام في المحافظة.