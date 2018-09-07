صور مؤثرة.. ابن الشهيد البارقي يتوشح بالعلم أثناء تكريمه بمدرسة ابن الأثير

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

كرمت مدرسة ابن الأثير الابتدائية بمحافظة المجاردة (تطوير) وبرامج التربية الخاصة بآل فصيل في ختام برنامج الأسبوع التمهيدي الطالب محمد ابن الشهيد عوض محمد البارقي.

وقال قائد المدرسة عبدالله بن معيض الشهري: إن مدرسة ابن الأثير الابتدائية حرصت على تقديم برنامج متنوع في الأسبوع التمهيدي بالتنسيق والتنفيذ من المرشد الطلابي بالمدرسة محمد آل عمر ومعلم الصف الأول عبدالله خازم وكافة أعضاء لجنة الأسبوع التمهيدي، والذي تميز بتنوع الفقرات والبرامج والألعاب التعليمية والمسلية والترفيهية للطلاب المستجدين على مدار 5 أيام.

وأضاف الشهري أن برنامج الأسبوع التمهيدي بالإضافة للألعاب تضمن تكريم أحد الطلاب المستجدين بالصف الأول وهو الطالب محمد ابن الشهيد البطل عوض محمد البارقي.

وتوشح ابن الشهيد عوض البارقي بالعلم الوطني، وتم تسليمه بحضور مشرف الصفوف الأولية محمد بن عاطف الزيلعي ووكيل المدرسة عبده بيه عددًا من الهدايا تكريمًا له ولوالده، وسط ترديد النشيد الوطني من قبل كافة الطلاب وطاقم المدرسة.

من جانبه، عبّر صغير البارقي عم الطالب محمد عوض البارقي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من قيادة مدرسة ابن الأثير وطاقم العمل بها في تكريم الابن محمد ابن الشهيد عوض البارقي، وقال: إن هذا غير مستغرب على مدرسة متميزة بطاقمها وبما تقدم من مبادرات رائعة ومحتوي تعليمي شيق لكافة الطلاب. ومن أجل مساعدتنا في تقييم رضا المستفيد عن خدماتنا وزعنا على أولياء أمور الطلاب استبيان لقياس مدى رضاه؛ لأننا نسعى لتطوير خدماتنا والارتقاء بها.