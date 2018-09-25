صور من تدشين الملك قطار الحرمين السريع

المواطن - جدة

تجسيدًا لما توليه المملكة من أهمية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم مشروع قطار الحرمين السريع.

جاء ذلك خلال رعايته ـ أيده الله ـ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة .

ويعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

يذكر أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، مشيرًا إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية.