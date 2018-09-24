صور نادرة للملك المؤسس یدشن أول ناقلة نفط من میناء رأس تنورة

المواطن - الرياض

بثت الھیئة العامة للموانئ صورًا نادرة لأحد أبرز الأحداث في تاريخ المملكة، الذي رعاه مؤسس البلاد الملك عبد العزيز آل سعود قبل أكثر من 79 عامًا.

وقام الملك عبد العزيز في مايو 1939م بتدشین أول ناقلة للنفط السعودي إلى خارج المملكة من میناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقیة.

وأظھرت الصور الملك عبد العزيز يرافقه حشد من المسؤولین السعوديین والمھندسین الأمريكیین، يصعد إلى متن الباخرة سوكال “دي. جي. سكوفیلد”، ويفتح الصمام لضخ أول شحنة نفط إلى الباخرة.

وحظیت الموانئ السعودية منذ نشأتھا بدعم كبیر من الدولة، وشكلت أحد أھم الروافد الاقتصادية والتجارية الحیوية في المملكة، وساھمت بدور مھم في تطوير أعمال التجارة الإقلیمیة والدولیة.