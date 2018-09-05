صيانة وإحلال 544 عمود إنارة في أبها

المواطن - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة تركيب وإحلال أكثر من 200 عمود إنارة جديد، وذلك ضمن خطط الأمانة لإحلال وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة في مدينة أبها.

وأوضح المركز الإعلامي أن الأمانة وضمن خططها المستمرة لصيانة وإحلال أعمدة الإنارة في مدينة أبها نفذت عدداً من أعمال الصيانة والإحلال خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الأمانة وفي ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في مشاريع الإنارة عملت وفق عناصر مدروسة ومخطط لها لترجمة ذلك ميدانياً في الطرقات والأحياء والحدائق.

وإلى جانب ذلك أنهت الأمانة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عدد من الحدائق والتي شملت أعمال صيانة لـ 20 عمودًا ، و128 فانوس إنارة ، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية في الحدائق بواقع 66 عمودًا وصيانة 40 عمودًا على طريق الصالة الملكية.

فيما تم تمديد وصيانة ما يقارب 90 عمود إنارة في أحياء متفرقة من مدينة أبها والتي تضررت جراء الأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية .