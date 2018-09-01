ضاحي خلفان: حالة واحدة توقفني عن التنديد بأفعال تنظيم الحمدين

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، أنه سيظل يندد بأفعال تنظيم الحمدين في قطر.

وأضاف خلفان، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه سيندد إلى أن يكفر تنظيم الحمدين بالإخوان المسلمين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويؤمن بأن أمن الدول العربية خط أحمر لا يعبث به.

وتابع: “لذلك الذين يتعاطفون مع هذا النظام الإرهابي لن نلتفت إليهم”.

وقال خلفان: إن “تنظيم الحمدين وشبيحة عزمي بشارة في فترة الربيع القطري ما خلوا حاكم عربي أو خليجي ما دعوا هم وقرضاويهم إلى إسقاطه من قبل شعبه.. يحرضون المواطنين على الخروج على الحكام والآن يحالون يرقعون فعلتهم الخايسة ولا بعارفين. حتى قابوس الإنسان الذي لم يتعرض لكم في شيء أذيتوه!”.