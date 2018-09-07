ضاحي خلفان يقصف جبهة تميم قطر بـ3 تغريدات ساخرة

المواطن - الرياض

سخر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، من أمير قطر تميم بن حمد.

وكتب خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “مصادر مؤكدة تقول يا بوتميم إنك تخاف من موزا… وتنتفض”.

وتابع خلفان ساخرًا: “الحقيقة أن عدد المتسوقين في كارفور الإمارات أكثر من عدد سكان دولة”.

وأردف في تغريدة أخرى: “بلغ عدد الإنشاءات الجديدة في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا يفوق ما أنشئ في قطر منذ 1850م إلى اليوم”.

وفي سياق آخر، توقع خلفان أن تدعم قطر الريال الإيراني بشكل غير علني؛ حتى لا تثير غضب المواطن القطري، موضحًا أن الدوحة تريد ألا تستفز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك تبحث عن حيلة لتحويله.