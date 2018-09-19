ضبطية غذائية برقم صادم داخل مستودع في الأحساء!

المواطن - الأحساء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، ضبط مستودع مخالف في الأحساء يخزن أكثر من 3 آلاف كيلو من المواد الغذائية تعرضت لسوء التخزين.

وأوضحت وزارة التجارة أنها خلال جولاتها الرقابية على المستودعات ضبطت في الأحساء مستودعًا مخالفًا يخزن 3275 كيلو و104 آلاف منتج من المواد الغذائية التي تعرضت لسوء التخزين، وعليه تم إغلاق المستودع.

وأكدت التجارة أنها استدعت صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.