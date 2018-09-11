ضبط مخالفات بالتزامن مع توطين المهن في منافذ البيع بـ4 أنشطة

المواطن - القريات

تزامنًا مع بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن في منافذ البيع في 4 أنشطة، ضبط عمل القريات مخالفات خلال الحملة تفتيشية على وكالات السيارات، والأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة العمل على موقع “تويتر”، نفذ فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمكاتب عمل عرعر ورفحاء وطريف حملات تفتيشية على محلات الأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، وتم ضبط عدد من المخالفات أيضًا.