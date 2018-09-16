ضبط مخالفين مارسوا صيد الطيور بمناطق الحظر بمكة والشرقية

ضبط مخالفين مارسوا صيد الطيور بمناطق الحظر بمكة والشرقية

2018/09/16
الساعة 2:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- مكة المكرمة

ضبطت قوة حماية المناطق المحمية‬⁩ التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية‬⁩ المكلفة بتطبيق ⁧منع الصيد على السواحل‬⁩ في المنطقة الشرقية، مخالفين يمارسون صيد الطيور في منطقة حظر الصيد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

وفي منطقة مكة المكرمة، تمكنت قوة حماية المناطق المحمية‬⁩ التابعة للهيئة من ضبط مخالفين مارسوا صيد طيور الرهو المهاجرة في منطقة حظر الصيد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 


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