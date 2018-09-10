ضبط وإتلاف 17 ألف لتر خمور داخل فيلا سكنية بجدة

ضبط وإتلاف 17 ألف لتر خمور داخل فيلا سكنية بجدة

2018/09/10
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أتلفت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، في عملية مداهمة مشتركة مع العمليات الموحدة (البحث الجنائي) بالتنسيق مع شرطة المنطقة، كميات من الخمور تجاوزت الـ 17 ألف لتر، تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية داخل فيلا سكنية بحي الحمدانية اتخذها رجل وامرأة من العمالة الوافدة مقراً لتصنيع وترويج العرق المسكر.

وفور تلقي البلاغ توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف مدعومة بعمال النظافة والآليات، حيث تبين وجود كميات من الخمر منها ما هو تحت التصنيع وأخرى جاهزة للترويج، وجرى ضبطها وإتلافها في الحال.


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