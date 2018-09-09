ضبط وافد ظهر في مقطع فيديو مسيء مع سيدة في جدة

المواطن - جدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبط وافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد المتحدث الرسمي، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعياً عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال 19911.