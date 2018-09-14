ضبط 44 مخالفة وإنذار 29 منشأة خالفت نظام العمل بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

قامت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع لجنة التوطين بالمنطقة بضبط 44 مخالفة، وتوجيه 29 إنذاراً للمنشآت من خلال 284 زيارة.

وتندرج المخالفات تحت مخالفات نظام العمل بمهن مقصورة على المواطنين السعوديين، وكذلك العمالة التي تعمل بمهن مختلفة عن المهنة المستقدم عليها العامل، وأيضاً العمالة التي تعمل لدى الغير.

جاء ذلك ضمن الجولات المستمرة التي يقوم بها مفتشو الوزارة حملة “وطن بلا مخالف” التي قام بها مفتشو فرع الوزارة، مع الضبط الميداني وتهدف الحملة التفتيشية إلى معاقبة مُخالفي النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم، وبحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله من المُنشآت أو الأفراد.

ودعا مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي عملاء الوزارة بالتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات، من خلال التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وتكثيف الجهود لضبط المخالفات، والالتزام بالأنظمة المعمول بها، والقضاء على المخالفات التي تحدث والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.