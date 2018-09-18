ضحايا إعصار مانكوت.. مقتل 74 شخصاً وفقدان 55 آخرين

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت إلى 74 شخصاً وفقدان 55 يخشى أنهم لقوا حتفهم.

ويعتقد أن الإعصار قد تسبب في تدمير 2800 منزل، فيما فرَّ ما يقرب من 155 ألف شخص إلى الملاجئ.

وكان الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى قد زار الأحد عدداً من المناطق المتضررة بشدة جراء الإعصار، ووجه السلطات المحلية بتقديم المساعدة إلى المواطنين.

يذكر أن كثيراً من المناطق المتضررة تقع بمناطق جبلية، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في قطع الطرق؛ ما حال دون وصول قوات الشرطة والإنقاذ إلى تلك المناطق.

يشار إلى أن قنصلية المملكة في هونج كونج كان قد طمأنت المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلى عودة الأمور لطبيعتها.

وأوضحت قنصلية المملكة، في بيان عبر حسابها الرسمي، لدى هونج كونج أنه لم تسجل أي حالات إصابة بين المواطنين السعوديين هناك.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي، يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحاً تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.