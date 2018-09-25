ضربات قوية للمخالفين في منطقة حظر الصيد بمكة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، استمرار عمل فرق مراقبة منع الصيد على السواحل المكون من أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة المكلفين في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت هيئة الحياة الفطرية أنه تم ضبط مخالفين في منطقة حظر الصيد، وتحرير محضر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات.

ونشرت الهيئة صورًا للمخالفين والمضبوطات وبعض الطيور والحيوانات التي تم صيدها.