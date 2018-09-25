ضمن أسرع 10 قطارات في العالم.. قطار الحرمين ينطلق رسميًا

المواطن - جدة

يؤكد مشروع قطار الحرمين السريع حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بمعايير عالمية، وقيادة المملكة للعالم الإسلامي وقيامها بدورها في حماية وخدمة الحرمين الشريفين.

كما يحقق المشروع أهداف رؤية 2030م ويعزز التقدم الاقتصادي في النقل ويتيح فرص استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دشن اليوم مشروع قطار الحرمين رسيمًا واستقل أول رحلة للقطار من جدة إلى المدينة المنورة.

ويعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

يذكر أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية.