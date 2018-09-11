طائرات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية بمحافظة مأرب

المواطن - واس

استهدفت طائرات دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية بعدة غارات جوية مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب .

وأوضح مصدر ميداني في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران ، مؤكدًا أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة للمليشيا ومصرع وإصابة من كان على متنها .