طائرات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية بمحافظة مأرب

طائرات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية بمحافظة مأرب

2018/09/11
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استهدفت طائرات دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية بعدة غارات جوية مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب .
وأوضح مصدر ميداني في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران ، مؤكدًا أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة للمليشيا ومصرع وإصابة من كان على متنها .


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