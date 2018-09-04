طائرة النصر في أيدي برازيلية

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي النصر تعاقده مع المدرب البرازيلي أجوستو جوزيه ساباتيني؛ لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على “تويتر” صورًا من توقيع المدرب البرازيلي أجوستو ساباتيني على عقد توليه تدريب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي اليوم في الرياض.

وحضر توقيع العقد، محمد المسبل الأمين العام بنادي النصر.