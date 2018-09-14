طائرة بقيمة 367 مليون دولار هدية الدوحة لأنقرة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تواصل قطر استمتاعها بحلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستنزافه لموارد شعبها، والتي تُبدَّد دون وجه حق، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع في الأوساط السياسية القطرية.

وذكرت صحيفة ديلي يني شفق التركية، أن أمير قطر منح الرئيس التركي طائرة بوينغ 747-8 كهدية، وهي إحدى طرز الطائرات النفاثة الفاخرة تبلغ قيمتها السوقية 367 مليون دولار.

وقالت الصحيفة التركية إن الطائرة تم تسلمها بشكل فعلي في مطار شاهبا جوكتشن الدولي في إسطنبول، وذلك بعد أن أقلعت في رحلة من فرنسا إلى تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تتضمن غرفاً شتوية واسعة وصالات وقاعات اجتماعات ومناطق جلوس من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مستشفى خاص بها، وتم تصميم الطائرة لنقل 94 شخصًا، من بينهم 76 راكبًا و18 من أفراد الطاقم.

وتحملت قطر نفقات تزويد الطائرة المُهداة من أمير قطر، بنظام ترفيه من طراز باناسونيك على مستوى عالٍ ونظام أمني كامل.

وكانت طائرة بوينغ 747-8 سابقًا في الخطوط الجوية القطرية الخاصة، وهي شركة طيران خاصة تخدم أفراد تنظيم الحمدين، بالإضافة إلى موظفين حكوميين رفيعي المستوى في الدوحة.

يذكر أن مجلة ذا درايف الأميركية عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بعرض أمير قطر تميم بن حمد إحدى طائراته الخاصة والمُجهزة بإمكانيات رفيعة المستوى للبيع.

الكاتب الأميركي تيلر روجواي أكد خلال مقاله الصادر في مجلة ذا درايف، أن الطائرة الخاصة بأمير قطر من طراز بوينغ بيزنس جيت 747-8I المجهزة بالكامل تعرض في الوقت الحالي للبيع.

مقال روجواي كان تأكيدًا لتقرير تم نشره في المجلة الأميركية عام 2015 بشأن الطائرة، والتي أجرت لها شركة بوينغ الصيانة اللازمة خلال هذا التاريخ، إلا أنها ظلت ساكنة دون عملية تشغيل واحدة منذ ما يزيد عن 3 أعوام.

ووفقًا لما عرضته الصحيفة التركية، فإن ذلك يكشف غموض عملية عرض الطائرة القطرية للبيع، خاصة وأن الجهة التي تنوي الدوحة بيع الطائرة لها لم تكن معروفة.