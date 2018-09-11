طارق الحبيب: الشبق الاجتماعي سبب الخيانة الزوجية وليس الشهوة

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد أستاذ الطب النفسي طارق الحبيب أن الخيانة تختلف من مجتمع إلى آخر، موضحًا أن الخيانة بالنسبة له من النظرة إلى ممارسة الجنس في الفراش.

وأضاف الحبيب، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الخيانة هي شعور تحرك في نفس الإنسان، وعمل ربما يدنس قداسة الحياة الزوجية ويدمر استقرارها.

وتابع أن الشعور يأتي بخاطرة ثم ينتقل إلى مرحلة الهم وبعدها الإرادة ثم العمل، وقطعه في المراحل الأولى أسهل، مشيرًا إلى أن علاقة الذكر بالأنثى ليست جسدية فقط بل بها أبعاد أخرى منها الاجتماعية والدينية.

ورأى أن الشبق الاجتماعي في المجتمعات المغلقة هو السبب الرئيس في الخيانة الزوجية، وليس زيادة الشهوة الجنسية.

د. #طارق_الحبيب

مفهوم الخيانة الزوجية يختلف من مجتمع إلى آخر، لكنها في كل الأحوال خطيئة تدنس قدسية الحياة الزوجية..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/aPir0lcAx9 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2018