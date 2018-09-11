طارق الحبيب: الشبق الاجتماعي سبب الخيانة الزوجية وليس الشهوة
أكد أنه عمل ربما يدنس قداسة الحياة الزوجية

طارق الحبيب: الشبق الاجتماعي سبب الخيانة الزوجية وليس الشهوة

2018/09/11
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد أستاذ الطب النفسي طارق الحبيب أن الخيانة تختلف من مجتمع إلى آخر، موضحًا أن الخيانة بالنسبة له من النظرة إلى ممارسة الجنس في الفراش.

وأضاف الحبيب، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الخيانة هي شعور تحرك في نفس الإنسان، وعمل ربما يدنس قداسة الحياة الزوجية ويدمر استقرارها.

وتابع أن الشعور يأتي بخاطرة ثم ينتقل إلى مرحلة الهم وبعدها الإرادة ثم العمل، وقطعه في المراحل الأولى أسهل، مشيرًا إلى أن علاقة الذكر بالأنثى ليست جسدية فقط بل بها أبعاد أخرى منها الاجتماعية والدينية.

ورأى أن الشبق الاجتماعي في المجتمعات المغلقة هو السبب الرئيس في الخيانة الزوجية، وليس زيادة الشهوة الجنسية.

 


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