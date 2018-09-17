طالب الشرقية نُسي في حافلة المدرسة فمات مختنقًا

المواطن - الشرقية

بعد نسيانه في حافلة المدرسة، لقي طالب لم يتجاوز 7 سنوات حتفه صباح اليوم الأحد في سيهات بالشرقية، حيث غلبه النوم وتم نسيانه بالحافلة ليتوفى نتيجة للاختناق بعد تأثره بالحرارة الشديدة وانعدام الهواء.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن طالبًا توفي بعد نسيانه من سائق الحافلة وهو نائم، ولم ينتبه لنزوله من عدمه إلا متأخرًا، حيث تم تسجيل الطالب غائبًا عن الحضور للمدرسة من بداية الدوام لليوم الدراسي، وتم إرسال رسالة لولي الأمر وقتها بغياب الطالب عن المدرسة مع بقية الطلاب الغائبين لهذا اليوم، وتم بعد ذلك إبلاغ المدرسة بوفاة الطالب بالمستشفى، بحسب “العربية”.

ورفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب عبدالعزيز مصطفى المسلم الذي يدرس بالصف الثاني بمدرسة ابن خلدون الابتدائية بسيهات، وتابع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية حادثة الوفاة التي وقعت للطالب، مبديًا حزنه الشديد لما حدث، حيث تم تشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة لمتابعة تفصيلات الواقعة.