طبيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.. تعرف على الأمومة بأبعادها من منظور آخر

المواطن - الرياض

انطلقت أولى حلقات المجلة التلفزيونية “أمومة” والتي تعرض على قناة الرسالة الفضائية، بالإضافة إلى قناة مركز باحثات على اليوتيوب، وذلك بعدد من الفقرات التي تهم الأم، وتعنى بحياة مستقرة للأسرة.

وخلال الحلقة، استعرض استشاري وأستاذ الطب النفسي بجامعة الملك سعود محمد الصغير معنى الأمومة من الزاوية النفسية، وقال إنه معنى عميق وفطري، يتساوى فيه الكائنات من غير البشر.

وأضاف أن الأمومة لها عدة أبعاد متداخلة، كالبعد الجسدي والنفسي والاجتماعي والشرعي والقانوني، فيما ركّز على الجانب الجسدي من الأمومة، مشيرًا إلى أن تركيب الأنثى مهيأ له، بدءًا من وجود المبايض والتي تعتبر أساس الأجيال، مرورًا بتكوين الثدي المهيأ للرضاعة، وارتباطه بالمراكز الدماغية المسؤولة عن إفراز هرمونات تعزز مشاعر الأمومة، وتزداد في فترة الحمل كهرمون “الإستروجين”، والذي يزيد الارتباط بين الأم وجنينها، ونوّه إلى أن التلامس الذي تتميز به الأم يزيد التعاطف ومشاعر الحب.

وفي فقرة أطراف الحديث، عرفت الأكاديمية في أصول التربية الإسلامية منيرة القاسم تنمية المجتمع بأنه بناء المجتمع والتأثير فيه، وإكساب أفراده مجموعة من القيم والمهارات للنهوض به، بهدف تحقيق طموحات الفرد والمجتمع.

وأشارت القاسم إلى أن الأم عضو مهم في التنمية، وهي من يضع أسس التربية، ويغرس في الجيل المبادئ والأفكار والسلوك، مضيفةً أن الأمهات الصالحات في الماضي استطعن إخراج ثمرة صالحة من أجيال تمكنوا من تنمية المجتمع الحالي.

وتابعت أن لكل من الأم العاملة وربة المنزل دور في التأثير على مستوى الأسرة والمجتمع، فدور الأم يتمثل في دورها كأم لأبنائها، والأم العاملة تنمي أسرتها وتساهم في تنمية مجتمعها إذا استشعرت الدور التربوي دون اعتبار الوظيفة عمل روتيني وحسب، ونوّهت إلى أن ربة المنزل قد تكون أكثر فاعلية من الأم العاملة بمقياس تنشئة الجيل.

ولفتت القاسم إلى أن الأم غير العاملة قد تساهم في تنمية المجتمع من خلال العمل التطوعي، وطالبت القاسم الأم بأن تحقق التوازن في حياتها في كافة الجوانب، وأن تستشعر مسؤوليتها في غرس القيم والسلوكيات المرغوبة، وتدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فكريًّا ومهاريًّا، وأن تنظر للمستجدات حولها بما يحقق مصلحتها ومصلحة أسرتها.

وتخلل الحلقة فقرات منوعة تهم الأم، ففي فقرة زوايا حث التقرير على تأهيل الأمهات ورفع الوعي لديهن، والقيام بواجبهن على الوجه الأسمى، ودراسة ما تحتاجه الأمهات ليكون الغالب في أطروحات المجتمع ومراكز البحوث والدراسات ووسائل الإعلام.

كما تحدثت فقرة عيادة الأم عن القولون العصبي، واعتبره التقرير اعتلالًا وظيفيًّا مؤقتًا يمكن علاجه، وفي أم لأول مرة تحدثت الفقرة عن الحمل الأول والاستعداد له، والمعارف التي يجب أن تكتسبها الأم الجديدة.

الجدير بالذكر أن برنامج أمومة من إنتاج مركز باحثات لدراسات المرأة، ويبث على قناة الرسالة الفضائية عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة، ويعاد الساعة الرابعة من عصر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.