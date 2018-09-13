طرح تذاكر مباراة النصر والفيصلي بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن طرح تذاكر مباراته المقبلة أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المُقرر أن تبدأ عملية بيع تذاكر مباراة النصر والفيصلي، من الرابعة عصر الخميس وحتى العاشرة مساء في متجر العالمي، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الواجهة والعائلات، 300 ريال المنصة الفضية، 500 ريال المنصة الذهبية.

وستكون المقاعد خلف المرمى في مباراة النصر والفيصلي مجانًا أمام الجماهير، وذلك بتوجيهات من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وسيتم توزيعها في ملعب الملز يوم مواجهة الجولة الثانية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الفيصلي، مساء الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويسعى لتحقيق الفوز على العنابي لمواصلة تصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تغلب على أُحد بالجولة الأولى.