طرح تذاكر نهائي السوبر العالمي بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

بدأت الهيئة العامة للرياضة، في بيع تذاكر نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، الذي سيجمع بين جورج جروفز وكالم سميث.

وتتوافر تذاكر نهائي السوبر العالمي (هنا)، وجاءت الأسعار كالتالي؛ القسم العلوي للأفراد والعائلات 10 ريالات، القسم السفلي الأفراد والعائلات 30 ريالًا، الذهبية الأفراد والعائلات 100 ريال، و500 ريال المنصة.

وتُعد مواجهة جورج جروفز وكالم سميث، في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، هي الأولى من نوعها التي تُقام في الشرق الأوسط.

ومن المُقرر أن تحتضن الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة بين جورج جروفز وكالم سميث، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

وتأتي استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي، بعد توقيع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وشركة “كوموسا” المنظمة للبطولة، عددًا من الاتفاقيات التي وقعها في لندن، العام الماضي.