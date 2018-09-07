طريقة إخفاء الإشعارات في السناب الجديد

المواطن - الرياض

عبر العديد من المغردين عن انزعاجهم من تحديث برنامج سناب شات الأخير حيث تضمن العديد من “الحركات المزعجة ” حسب وصفهم.

وتضمن تحديث السناب الجديد إمكانية ظهور الإشعارات حتى إذا كانت شاشة الهاتف مغلقة حيث تظهر الرسالة واسم المرسل الحقيقي.

واعتبر مستخدمو سناب شات أن هذه الميزة مزعجة لمن يقوم بإعادة تسمية بعض الأشخاص في قائمة الأصدقاء بأسماء أخرى حفاظًا على الخصوصية.

وفي نفس الوقت قدم البعض نصائح لتفادي ظهور الإشعارات في حالة إغلاق الشاشة وذلك من خلال ما يلي:

– الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار الإشعارات.

– الانتقال إلى إظهار المعاينات ثم اختيار عند القفل.

– بهذه الطريقة لن تظهر الإشعارات إلا بعد فتح الشاشة وسيظهر فقط بيان بعدد الإشعارات الواردة دون المزيد من التفاصيل.

يذكر أن تقريرا كشف الشهر الماضي أن سناب شات يفقد 2% من مستخدميه النشطين يومياً، وانخفض عدد المستخدمين من 191 مليوناً إلى 188 مليوناً في ربع واحد فقط، وذلك بعد أن قام EVAN SPIEGEL الرئيس التنفيذي لشركة “سناب” بإعادة تصميم التطبيق ومساعدة المعلنين في الدفع بإعلاناتهم على التطبيق.

جدير بالذكر أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي، من 182 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 262 مليون دولار هذا العام، وارتفع سهم الشركة بنسبة 2.3%، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعادت إطلاق نظارات SPECTACLES في الربع الأخير من العام، لكنها لم تقدم الكثير من المعلومات حول مبيعاتها.