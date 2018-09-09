المواطن - الرياض

تواصل وزارة الخارجية استقبال طلبات شغل عدد من الوظائف الدبلوماسية المعلن عنها للعمل في المملكة أو في الخارج.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن عدة وظائف من بينها موظف تخصصي في الشؤون السياسية للعمل لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

واشترطت وزارة الخارجية في المتقدم ما يلي:

القدرة على تحديث معارفه بشكل دائم وذلك بالبحث المستمر في الشؤون الدولية والسياسية.

التفاني والكفاءة والنزاهة المهنية والشخصية والشعور بالمسؤولية.

القدرة على الاندماج في بيئة دولية متعددة اللغات والثقافات.

القدرة على التفاعل والعمل ضمن روح الفريق من خلال إنشاء علاقة عمل فعالة والمحافظة عليها والتعاون مع الزملاء.

القدرة المتميزة في إعداد التقارير والصياغة والكتابة بطريقة واضحة وموجزة والتواصل شفويًا بطريقة بليغة.

الجاهزية للسفر في أي وقت للمشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية في أي مهمة مطلوبة.

الرغبة القوية في التطور المهني في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والالتزام الشخصي والمهني بأهداف المنظمة ورؤاها.

القدرة على العمل بطريقة منظمة ومنهجية.

القدرة على العمل تحت الضغط.

مهارات جيدة في استخدام الحاسب الآلي.

التعليم:

درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدبلوماسية أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. (يفضل من لديه درجة الماجستير).

الخبرة العملية:

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية من العمل في وزارات الخارجية في الدول الأعضاء أو في المنظمات الدولية والحكومية.

اللغات:

الإجادة التامة (قراءة وكتابة وتحدثاً) للغتين على الأقل من لغات العمل الثلاث في منظمة التعاون الإسلامي، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض المعرفة باللغة الثالثة.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الخارجية :

وعن كيفية تقديم الطلبات قالت وزارة الخارجية إنه يجب أن يكتب مسمى الوظيفة المتقدم إليها في خانة “موضوع البريد الإلكتروني”، وترسل الطلبات برفقة السيرة الذاتية إلى:

ديوان الأمين العام

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

[email protected] البريد الإلكتروني: وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التقديم مستمر في هذه الوظائف حتى 30 نوفمبر المقبل.