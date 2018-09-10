طريقة غسل الشعر التقليدية خاطئة تمامًا.. إليك الطريقة الصحية

المواطن - متابعة

أكد خبراء أن طريقة غسل الشعر التقليدية خاطئة تمامًا، وهي عبارة عن وضع “الشامبو” على الشعر، وتدليكه قليلًا.

وقال أحد كبار مصففي الشعر في لندن، بول ويندل: إنه “يميل الناس إلى استخدام الكثير من الشامبو والحيلة هي استخدام الشامبو مرتين خلال الاغتسال، واستخدام كمية صغيرة من المنتج في كل مرة.. كذلك لا تتركه فوق الشعر طويلًا، عليك بغسله جيدًا جدًّا”.

أما عن طريقة غسل الشعر وتدليكه، فأوضح صاحب شركة “هيركير” المختصة بمواد الشعر، أوسكار بلاندي: “لا تستخدم أظافرك، أو تدلك فروة الرأس بشكل قوي.. عليك بتوفير أقل ضغط ممكن من الأصابع”.

أما عن طريقة تنشيف الشعر، قال أحد خبراء شركة “دوف” لصناعة منتجات الشعر: “لا تفرك شعرك بمنشفة لتجففه فبدلًا من ذلك، ربت على الرأس بلطف لتجفيف شعرك. بعد ذلك، اترك شعرك ليجف طبيعيًّا”.