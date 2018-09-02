طريق جامعة الأمير سطام بالسليل يهدد حياة الطالبات.. والجامعة تعلق

المواطن - ماجد الحابي - السليل

أبدى عدد من الطالبات وأولياء أمورهن تخوفهم من الطريق الموصل إلى كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل المبنى الجديد الواقع غرب السليل حيث لم يتم تهيئة الطريق السريع وعمل اتجاهات مرورية مناسبة وآمنة عند تقاطعات الطريق العام مع المدخل المتجه لإحدى الجهات الحكومية.

وشكا الطلاب من ضيق الطريق، ومما زاد استغراب الأهالي والطالبات هو افتتاح الكلية قبل اكتمال الطريق المتفرع من الطريق ذي المسار الواحد المتجه للكلية حيث لم يتم سفلتته نهائيا وإنما يتم السير على الأرض الترابية الوعرة وكذلك المواقف المخصصة لسيارات لم يتم سفلتتها.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عيسى بن خلف الدوسري الذي أفاد بأنه تم التنسيق بين وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله بن صقر ومحافظ السليل ورئيس بلدية السليل لمعالجة هذه الإشكاليات ووعدونا مشكورين بحلها قريباً .