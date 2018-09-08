طريق محايل ـ بارق يقتل 26 شخصًا في عام والازدواجية هي الحل

المواطن - أحمد الشهري - بارق

طالب مستخدمو طريق جدة الدولي، الرابط بين محافظتي بارق ومحايل، بازدواجية الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية جدًّا على مدار الساعة.

حوادث مرورية:

وأبدى عدد من مستخدمي الطريق استغرابهم من صمت الجهات المختصة تجاه تنفيذ الطريق، مؤكدين أنه شهد خلال الأعوام الماضية حوادث مرورية ذهب ضحيتها أرواح بريئة كان آخرها الحادث المروري الذي وقع مساء الأربعاء الماضي وتسبب في وقوع حالة وفاة وإصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة.

صيانة الجسور والكباري ضرورة:

وأكد مستخدمو الطريق أن كثرة الحوادث المرورية يعود إلى ضيق الكباري والجسور فضلًا عن تهالكها والتي أصبحت بحاجة للصيانة من قبل إدارة النقل بالمنطقة، مشيرين إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية على مدار الساعة دون توقف لأنه يربط بين عدد من المحافظات.

وطالبوا الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تكفل حقن الدماء.

426 حادثًا خلال عام:

وكشفت التقارير الأمنية التي شهدتها محافظة بارق، ومن ضمنها الطريق الذي يربط بين محافظتي محايل وبارق عن وقوع 426 وأسفرت عن وفاة 26، فيما أصيب 102 منذ بداية العام الحالي.

البلدية: الطريق من اختصاص إدارة الطرق:

ومن جانبها، أوضحت بلدية بارق أن الطريق من قرية المربع إلى منتزه جبال يتبع لفرع إدارة النقل بعسير، مشيرةً إلى أن طريق فرع جامعة الملك خالد بتهامة نفذ بازدواجيته بناء على توجيهات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير لخدمة فرع الجامعة بتهامة.

ولفتت البلدية أن الجزء المتبقي من الطريق يخص إدارة النقل بعسير.