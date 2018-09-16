طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق

طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق

2018/09/16
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .

 


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