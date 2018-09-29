طقس الأحد .. أمطار رعدية وغبار مع ضباب ورطوبة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة الجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.