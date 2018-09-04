طقس الأربعاء .. أتربة وغبار على 6 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدي الروية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.