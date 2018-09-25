طقس الأربعاء .. غبار على 5 مناطق مع ضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك استمرار لفرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وغرب المملكة.

بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشمال غرب المملكة، في حين يكون الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.