طقس الاثنين .. رطوبة ليلًا وسحب رعدية على 5 مناطق

طقس الاثنين .. رطوبة ليلًا وسحب رعدية على 5 مناطق

2018/09/02
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.


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