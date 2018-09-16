طقس الاثنين .. ضباب وغبار وأمطار رعدية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.