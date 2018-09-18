طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة ) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها .
في حين يبقي الطقس رطبًا على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
مختارات
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط
عروض WWE في المملكة ستشهد عودة هذا النجم التاريخي