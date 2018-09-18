طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على هذه المناطق

2018/09/18
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة ) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها .
في حين يبقي الطقس رطبًا على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.


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