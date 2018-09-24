طقس الثلاثاء .. غبار وغيوم مع ضباب

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على وسط وغرب المملكة.

في حين يكون الطقس رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.