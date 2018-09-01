توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على مدن (ينبع، أملج، الوجه، ضبا).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار على 6 مناطق
طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار على 6 مناطق
2018/09/01الساعة 11:35 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على مدن (ينبع، أملج، الوجه، ضبا).
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