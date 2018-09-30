طقس الغد.. غبار يعوق الرؤية على تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية الببئة أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ) غدًا.

وتمتد هذه الظواهر إلى مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة)، في حين يستمر الطقس رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وستكون الرياح شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الخليج العربي.

يذكر أن الإنذار المبكر قد نبه اليوم من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشمالية حتى الغد.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة التي بدأت في السابعة من مساء اليوم سوف تستمر حتى العاشرة من صباح غد الاثنين وتمتد لتشمل طريف وعرعر والأجزاء المجاورة.