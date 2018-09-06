طوارئ بدر يستقبل آسيويًّا تعرض لحادث دمر طحاله

طوارئ بدر يستقبل آسيويًّا تعرض لحادث دمر طحاله

2018/09/06
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

استقبل طوارئ مستشفى بدر في المدينة المنورة مصاباً آسيويًّا تعرض لحادث ووصل إلى المستشفى في حالة حرجة جراء إصابات متعددة.

وأوضحت صحة المدينة المنورة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المصاب الآسيوي كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم وهبوط في العلامات الحيوية ونزيف داخلي، وتم إدخاله إلى العمليات.

ولفتت الصحة إلى أن بعد عملية الاستكشاف وُجِدَ تهتك شديد بالطحال؛ ما استدعى استئصاله ونقل وحدات دم، كاشفة أن حالة المريض الآن مستقرة.


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