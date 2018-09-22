طيران أديل ..  قصة نجاح عام تعادل أعوام

المواطن - الرياض

عامٌ بالتمام والكمال مضى.. و”النيّر” وأخواتها تجوب سماء الوطن، بعد أن اقترنت انطلاقتها الأولى بذكرى مجيدة على قلوب الجميع، لتمضي نحو غدٍ مشرق، بطموح يطال عنان السماء، مزوّدة بكفاءات جعلت حب بلادها في مكان القلب، لتعمل بشغف غامر، وفي وجدانهم رؤية قيادة حكيمة نحو مستقبل زاهر، فكانت الأيام الـ 365 الأولى كفيلة بصياغة قصة نجاح مكتملة الفصول؛ عنوانها الرئيسي شركةٌ وطنيةٌ مميزةٌ بمفهوم جديد في صناعة الطيران .. تلك هي باختصار ملحمة ״طيران أديل״ الذراع الإقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي سنذكرها في كل عام، في أغلى المناسبات؛ مناسبة اليوم الوطني.

وخلال عام واحد.. وبحروف زاهية تضاهي ألوان شعارها البرّاقة.. يسطِّر ״طيران أديل״ في سجل منجزاته الكثير؛ مما يلفت الانتباه ويستوجب الوقوف عنده، حيث تبرز العديد من المحطات المضيئة، التي تشكِّل علامات فارقة في مسيرته؛ بوصفها شركة ناشئة، وأحدث طيران اقتصادي، استطاعت بجدارة أن تضع بصمات واضحة على صناعة الطيران، لتسطع كنجم بارز في السماء، وتتبوأ مكانتها كثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تتواصل المسيرة نحو عام مقبل بأفق مفتوح، وعمل مخلصٍ متفانٍ؛ لتوسيع شبكة الرحلات عبر أسطول أكبر يضاف إلى الطائرات الثمان (النّيّر، سُهَيْل، السيْف، الجناح، الكَوْكَب، القَوْس، العَنْقَاء والطَّرْف) والتي تطير إلي 8 وجهات، مع العمل الدؤوب لتحسين وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء؛ سواءً على الأرض أم في الأجواء.

وفي أروقة ״طيران أديل״؛ حيث ينبض كل شيء بالحياة، يتم أداء الكثير من الأعمال المميزة، بهدوء ودون ضجيج؛ لتكون المحصلة إنجازًا وطنيًا بكل المقاييس، مبعثًا للفخر. فقد نجح منسوبوها خلال العام الأول، أن يؤسسوا كيانًا شامخًا، راسخًا وأنيقًا في الأرض، محلقًا بديعًا في السماء وتقديم خدمة مثالية، من خلال شعارها الواعد ״ سافر يوميًا بأقل الأسعار״.

ومنذ الانطلاقة الفعلية يوم 23 سبتمبر 2017م، حينما تمازجت الفرحة بيوم الوطن السابع والثمانين، مع تحليق الرحلة الأولى بين جدة والرياض؛ استمرت رحلة النجاح ومشوار الكفاح بجهد يومي لا يكل ولا يهدأ على مدار الساعة، وظلت الشركة تشهد تطورات متلاحقة ونموًا مطردًا يوماً تلو الآخر.. ونستعرض هنا بكل الفخر والاعتزاز ملامح موجزة لمحطات مضيئة من انجازات العام الأول، الذي تختتمه بالتزامن مع الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني، فلنحلق معًا، نعايش أجواءها على مدار اثني عشر شهرًا خلت، من خلال هذا التقرير.

سبتمبر 2017م:

ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى (87) لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، انطلقت أول رحلة تجارية لـ״طيران أديل״ بين جدة والرياض، في 23 سبتمبر 2017م وقد تمكنت الشركة من بيع 10 آلاف مقعد خلال الأربع وعشرون ساعة الأولى؛ فيما كان يوم 26 سبتمبر هو الموعد المحدد لتشغيل الطائرة الثانية (سُهَيْل) في أولى رحلاتها إلى العاصمة الرياض، وقد وقف خلف تلك الخطوة المهمة 79 سعوديًا؛ من بينهم 21 موظفة، وهو ما أهَّل الشركة للحصول على المستوى البلاتيني في مجال توطين الوظائف.

أكتوبر 2017م:

في يوم 16 أكتوبر انضمت إلى أسطول الشركة الطائرة الثالثة، التي أُطلق عليها اسم ״السيْف״، وبعد هذا التاريخ كانت التطلعات نحو تشغيل 100 رحلة، وهذا ما تحقق في يوم 18، وفي يوم 23 حلقت الطائرة الجديدة في أولى رحلاتها إلى الرياض؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للرحلات بين جدة والرياض إلى خمس، وذلك في يوم 25 من هذا الشهر.

نوفمبر 2017م:

كان ״طيران أديل״ خلال هذا الشهر على موعد مع الحماس، فمنذ يومه الأول أطلق أولى رحلاته من جدة إلى الوجهة الجديدة الدمام، لتلحق بها في اليوم التالي الرحلة الأولى بين جدة والقصيم.

وفي يوم 13 من نفس الشهر، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة ״لوفتهانزا تكنيك״ لخدمات هندسة الطائرات؛ وذلك لصيانة أسطول طائرات A320 بالكامل.

وفي يوم 16 ازداد عدد زوار موقع الشركة على الإنترنت ليتخطى مليون زائر، وفي يوم 22 تم إضافة رحلة ثانية بين جدة والدمام، واختتم هذا الشهر بحدث بارز في يوم 30 منه، حيث احتفلت الشركة بمناسبة نقل 100 ألف مسافر خلال أقل من شهرين منذ بداية التشغيل.

ديسمبر 2017م:

شهد الشهر الأخير من عام 2017م، العديد من الأحداث المهمة المتلاحقة على صعيد نمو المبيعات، وتزايد العمليات التشغيلية للشركة؛ حيث وصلت في منتصف الشهر، وتحديدًا يوم 14 الطائرة الرابعة ״الجناح״، وفي يوم 19 تم الإعلان عن عرض ״ ريال واحد״ قيمة الحجز على الرحلة الأولى إلى جازان، التي انطلقت أولى رحلاتها في 21 ديسمبر؛ أما في يوم 20 فقد وصلت حينها الطائرة الخامسة ״الكوكب״، وعلى الفور في اليوم التالي 21، دشنت وجهة جازان الجديدة، وذلك تزامنًا مع ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين، كما تم في نفس اليوم التشغيل الرسمي لطائرة ״الجناح״، وفي يوم 22 نجحت الشركة في تشغيل 1000 رحلة جوية بين شبكة المحطات الخمس آنذاك، كما تضاعف بشكل ملفت عدد الرحلات اليومية للشركة ليصل إلى 24 رحلة، وفي يوم 27 بدأت طائرة ״الكوكب״ أول رحلة تجارية لها، وكانت وجهتها لجازان، لتختتم الشركة عام 2017م ببيع أكثر من 250 ألف مقعد.

يناير 2018م:

شهد اليوم العاشر من هذا الشهر حضورًا فاعلًا، ومشاركةً دوليةً مميزةً لطيران أديل في قمة شركات الطيران التنفيذية الجديدة لآسيا (CAPA Asia Aviation)، فيما انطلق في منتصف الشهر مشروع تحديث بيئة العمل للموظفين؛ التي شملت الأثاث، والمكاتب، واستحداث بعض المواقع للخدمات. وفي يوم 28 تم الإعلان عن إضافة رحلتين جديدتين بين جدة والرياض؛ ليرتفع بذلك العدد إلى 7 رحلات يوميًا، واخْتُتِم الشهر بتدشين حساب الشركة على سناب شات.

فبراير 2018م:

مع إطلالة أول أيام فبراير 2018م، تم تدشين أولى الرحلات إلى عروس الجنوب مدينة أبها، بمعدل رحلتين يوميًا من جدة والرياض، كما تلقت الشركة في نفس اليوم رسالة شكر من سمو أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بهذه المناسبة؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الرحلات اليومية الإجمالية للشركة إلى 36 رحلة.

إضافة الى ذلك، وصل عدد المعجبين بصفحة ״طيران أديل״ على فيس بوك، إلى 150 ألفًا في يوم 22، وفي يوم 27 شارك فريق التسويق بالشركة في فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2018م، كأول مشاركة رسمية في معرض داخل المملكة.

مارس 2018م:

في اليوم الخامس من مارس، أطلقت الشركة النسخة الأولى من تطبيقها على الهواتف الذكية (flyadeal) وأتاحته عبر ״أبل ستور״ و״جوجل بلاي״، وفي يوم 25 وضمن مسؤوليتها الاجتماعية، قامت مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز العون بجدة، بزيارة لمقر الشركة الرئيسي بجدة، وتعرفوا خلالها على إجراءات الأمن والسلامة على متن الطائرة؛ أما يوم 29 من هذا الشهر، فكان موعدًا لوصول الطائرة السادسة (القَوْس).

أبريل 2018م:

كان شهر أبريل من هذا العام مميزًا؛ حيث اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني في ثاني أيامه، برنامج الشركة الخاص بحقيبة الطيران الإلكترونية، والأنظمة المتبعة للتخلص من الحقيبة الورقية. وفي اليوم الثالث بدأت الشركة في تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لوسائل الإعلام المحلية؛ لمد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الجهات، وكانت البداية من صحيفة عكاظ؛ أما في يوم 10 أبريل، فقد تم تكريم ״طيران أديل״ من قبل الهيئة العامة للطيران المدني؛ نظير دعمه مبادرات مشروع ״كيف نكون قدوة؟ ״، الذي تم تنفيذه في المطارات. وفي يوم 15 تم تشغيل أول رحلة تجارية للطائرة السادسة (القوْس)، وكانت وجهتها إلى جازان، لتصل في يوم 24 من الشهر نفسه، مجموع رحلات الشركة الإجمالية التي تم تشغيلها الى 5000 رحلة جوية، ثم وصلت الطائرة السابعة (العنقاء) جدة يوم 25 أبريل، وعقب ذلك بأربعة أيام، تم تأهيل وترقية أول مجموعة من المضيفين السعوديين؛ لشغر وظيفة مشرف مقصورة بالشركة.

مايو 2018م:

قائمة من المنجزات حققها ״طيران أديل״ في مايو 2018م؛ ففي اليوم الأول من الشهر تم إطلاق خدمة نظام ״سداد״ للمدفوعات، إضافة إلى تنظيم رحلة جوية، في نفس اليوم لمجموعة من الأطفال الذين لم يسبق لهم السفر جوًا؛ كمبادرة رائدة غير مسبوقة بعنوان ״شاركهم ابتسامة״، بالتعاون مع جمعية أيتام جدة والخدمات الأرضية والتموين، وخصصت لهم الرحلة التجريبية الأولى لطائرة ״العنقاء״، والتي انطلقت رحلتها الأولى إلى جيزان في اليوم التالي؛ فيما تم في اليوم الثالث من الشهر إضافة ״تبوك״ إلى شبكة الرحلات، ليكتمل بذلك للشركة تغطية جميع الوجهات الأربعة على خريطة المملكة.

وفي 8 مايو، أطلقت الشركة مسابقة لدعم السياحة الداخلية بعنوان، #السعودية_بعيوننا على إنستغرام، واستمرت حتى 26 مايو، وشارك فيها أكثر من 500 عميل، وفي ذات اليوم بلغ عدد متابعي حساب الشركة على البرنامج 60 ألفًا، فيما وصل عدد مستخدمي تطبيق الهواتف الذكية إلى 100 ألف عميل، وفي العاشر من مايو، نظمت الشركة أول رحلة تعريفية للإعلاميين للوجهة الجديدة (تبوك)؛ وذلك دعمًا للسياحة الداخلية، أما في 14 مايو، فقد تم توقيع اتفاقية مع شركة ״بوكينج booking.com״ الرائدة عالميًا في مجال توفير الحجوزات الفندقية.

وفي 15 مايو، انطلق برنامج خاص لتقييم جميع شبكة المحطات؛ للوقوف على جاهزيتها لتقديم الصيانة المطلوبة للطائرات. وفي اليوم التالي تم اعتماد شركة إيرباص، لمبادرة فريق “طيرن أديل” لتطوير وتحديث أحد الأنظمة المستخدمة لديها. وفي الثلاثين من مايو، وصلت الطائرة الثامنة (الطَّرْف)؛ ليكتمل وصول جميع الطائرات ضمن الاتفاقية الخاصة بهذا الطراز. وفي آخر أيام الشهر، ارتفع عدد الرحلات بين جدة والرياض إلى 10 رحلات يوميًا؛ فيما بلغ عدد الرحلات اليومية 40 رحلة بين كافة المحطات على الشبكة.

يونيو 2018م:

في السابع من يونيو، تم تدشين محطة المدينة المنورة كوجهة ثامنة؛ كما تم تخصيص طائرة ״الطرْف״ للرحلة الافتتاحية من الرياض إلى المدينة المنورة؛ أما في 13 يونيو، فقد تم توزيع ما يقارب من 30 ألف وجبة خاصة للصائمين، على متن الطائرات طوال شهر رمضان.

يوليو 2018م:

في مطلع هذا الشهر، صدر العدد الثالث من مجلة المبيعات على متن الطائرة، بحلة جديدة بعد تحديث وتطوير عدد من المنتجات. وفي اليوم الرابع منه اجتازت الشركة تقييم الهيئة العامة للطيران المدني (Air Worthiness)، والذي يركز على العمليات التشغيلية وصلاحية الطيران؛ فيما تم يوم 10 يوليو إطلاق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة من خلال تطبيق الهواتف الذكية. كما تم في اليوم 11 اطلاق فريق “سعادة الموظفين” بالشركة، ولم ينتصف الشهر إلا وقد أُضيفت الرحلة رقم 11 بين جدة والرياض.

وكان الثالث والعشرون من يوليو، يومًا تاريخيًا في مسيرة ״طيران أديل״، حيث تم الاحتفال بالوصول إلى الرقم مليون في عدد المسافرين.

وفي يوم 29 يوليو بلغ عدد متابعي حساب الشركة على تويتر 100 ألف.

أغسطس 2018م:

وفي الأول من شهر اغسطس تم تجديد أول رخصة طيران لأول طائرة في أسطول الشركة، وفي خواتيمه اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني أول مجموعة مدربي طيران، تضم 3 من طياري الشركة السعوديين، وفي يوم 21 وصل اجمالي عدد الرحلات التي تم تسييرها منذ بداية انطلاق الشركة إلى الرقم 10 آلاف رحلة.

وفي آخر أيام شهر أغسطس، تم الإعلان عن اطلاق خدمة “حسابي” على موقع الشركة بالانترنت وذلك لتسهيل عملية الحجز، كما تجاوز عدد مستخدمي تطبيق الهواتف الذكية الـ 250 ألفًا.

سبتمبر 2018م:

واستهل “طيران أديل” عامه الثاني، بكسر حاجز الخمسين رحلة يوميًا، ثم حصل في اليوم الخامس منه على جائزتي SimpliFlying لعام 2018م، في مجال أفضل تدشين وانطلاقة لشركة طيران، وأفضل شركة طيران من ناحية الإيرادات.

كما توالت خطوات التطوير، ليشهد يوم 10 سبتمبر تجديد شهادة صلاحية الطيران للطائرة الثانية في الأسطول. وفي بادرة غير مسبوقة، فتحت الشركة المجال في يوم 11 سبتمبر أمام السعوديات للتقديم على وظيفة (مضيفة جوية)، كما تم في 19 سبتمبر رفع عدد الرحلات بين جدة والرياض إلى 12 رحلة يوميًا، كما تم في نفس اليوم إضافة رحلة ثانية بين الرياض والمدينة.

وأطلقت الشركة في 17 سبتمبر 2018م، خدمة جديدة لدفع قيمة الحجوزات من وذلك خلال بطاقة مدى؛ لتضاف الى مجموعة خدمات الدفع الإلكترونية الأخرى، وهي البطاقات الإئتمانية فيزا، وماستر كارد، إضافة إلى خدمة سداد؛ وهي بذلك تؤكد مواكبتها للإقبال المتزايد على خدماتها الإلكترونية و حضورها المميز في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد زوار موقعها الإلكتروني الخمسة ملايين زائر خلال عام واحد.

وحالياً، يشغِّل ״طيران اديل״ رحلاتها إلى 8 وجهات محلية رئيسية (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك، المدينة) تغطي كافة الجهات الأربع على خارطة المملكة، ويبلغ مجموع أسطولها 8 طائرات من طراز إيرباص إيه A320ceo هي الأحدث في المنطقة ، كما تضاعف عدد الموظفين السعوديين بمعدل 250%؛ ليصل إلى حوالي المائتين؛ منهم 40 فتاة سعودية، وها هي الشركة على أعتاب العام الثاني يتجاوز عدد المسافرين الذي تم نقلهم أكثر من 1.5 مليون مسافر، مسجلةً ما يقارب من ١٢ ألف رحلة جوية، ومستحوذة على ١٠٪؜ من سوق السفر الجوي الداخلي، مما يؤكد بأن الشركة قد حققت في فترة وجيزة، نتائج مبشرة منذ انطلاقتها على جميع المستويات، كما أنها تسير في الطريق الصحيح بهدف إعادة تعريف تجربة السفر؛ دون التنازل عن أعلى معايير الراحة والسلامة، وقد حظيت بأصداء إيجابية لدى المسافرين، فكان إقبالهم على الناقل الجوي الجديد مبهرًا.