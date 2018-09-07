طيران الأمن يُنقذ شابًّا بعد فك احتجازه في وادي قران

المواطن - أبها

باشر الدفاع المدني في أبها، اليوم الجمعة، بلاغًا عن احتجاز شاب يبلغ من العمر 32 عامًا يعاني من الإعياء والإجهاد بأحد المواقع الجبلية في وادي قران.

وأوضح المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه تم نقل الشاب عبر طيران الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقبل قليل، انتشل الدفاع المدني جثمان يمني غرق في مستنقع مائي في مركز الفريش بالمدينة المنورة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن المدني ورده بلاغ عند الساعة 3 و35 عصر اليوم يفيد بوقوع غرق بمركز الفريش طريق المدينة المنورة ينبع السريع، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف أن الغرق لشخص يمني الجنسية بالعقد الثالث من العمر في مستنقع مائي، وقد أخرجت الفرق الشخص وهو متوفى، كما يوجد داخل المستنقع معدة من نوع بلدوزر، موضحًا أنه تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.